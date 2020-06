Marcucci: “Messa in sicurezza del territorio deve essere la priorità di Stato e Regione”

Maltempo, la Valle del Serchio fa la conta dei danni. Sul territorio si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua, dovuta anche dai cambiamenti climatici. Sul tema è intervenuto anche il senatore Pd Andrea Marcucci, che è stato vicino a sindaci e concittadini in questa emergenza.

“Fiumi e torrenti in piena, diverse frane, viabilità interrotta in molti punti, danni rilevanti al Duomo di Barga. È il risultato di una notte di temporali in Lucchesia, Valle del Serchio e della Garfagnana. Ora la priorità dello Stato e della Regione deve continuare ad essere, con sempre più urgenza, la messa in sicurezza dei nostri territori che sono fragili, in particolare con i cambiamenti climatici. Il mio compito in queste ore è stare vicino ai sindaci per gestire le somme urgenze e risolvere le difficoltà dei concittadini”.