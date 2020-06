Baldini (Lega): “Taglio della Tari, d’accordo con Confcommercio e Confesercenti”

Taglio della Tari, Massimiliano Baldini, capogruppo della Lega a Viareggio, si unisce all’appello Confcommercio e Confesercenti.

“Sin dall’inizio della pandemia – sottolinea Baldini – la Lega è intervenuta più volte affinché le attività economiche penalizzate dal Covid-19, costrette alla chiusura e colpite da una drastica riduzione del lavoro e del fatturato, non fossero costrette a pagare la Tari come se avessero prodotto rifiuti a regime pieno. Pertanto, non possiamo che essere pienamente d’accordo con l’appello che proviene da Confcommercio e Confesercenti teso, sulla base di precise disposizioni di legge, a sollecitare l’amministrazione comunale al taglio di questo costo così importante per le imprese e cosi’ ingiusto in questo particolare momento”.

“Anzi – prosegue -, rilanciamo anche quanto già dicemmo in più di una occasione e cioè la necessità che siano riviste le clausole contrattuali fra comune e Sea, in modo da determinare l’applicazione della Tari in virtù dell’effettiva produzione di rifiuti e non sulla base presuntiva dei metri quadri delle attività. È un momento difficilissimo, chi si rimette in moto va aiutato con aiuti concreti e con il taglio delle tasse perché solo così è possibile provare a limitare le chiusure e la perdita dei posti di lavoro già in grande sofferenza”.