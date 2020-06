Sesto sabato in piazza per le mascherine tricolori, il movimento apartitico che contesta la gestione del governo rispetto al coronavirus.

“Anche questo sabato – dicono gli organizzatori – oltre un centinaio di lucchesi si è riunito in piazza Napoleone per contestare la gestione del lockdown e le misure della fase 2, insufficienti a far ripartire il paese”.

“In piazza a sostenere e la protesta – prosegue la nota – anche i consiglieri di opposizione Marco Martinelli e Fabio Barsanti, che sono intervenuti al microfono, promettendo di portare in Consiglio la petizione diffusa in piazza, che ha già raggiunto il numero di firme per la presentazione”.