Psi Lucca: “Spazi di incontro per scuola e famiglia fino a luglio”

“Spazi di incontro per scuola e famiglia fino a luglio” poi non archiviare del tutto la didattica a distanza. E’ questa la posizione espressa dal partito socialista di Lucca.

“La pandemia – si legge in una nota – ha costretto a rivedere il nostro quotidiano, la scuola è stata la prima a chiudere per tutelare famiglie e figli. In conseguenza a questo cambiamento ognuno ha messo in gioco lo spirito di adattamento, il senso civico e la propria responsabilità; gli istituti scolastici e il corpo docente si sono impegnati per garantire la continuità didattica, cercando soluzioni ed adeguandosi rapidamente alla novità della didattica a distanza, strumento di cui si sono spesso discusse le potenzialità, ma che mai fino ad ora ci si è trovati nella necessità di utilizzare in maniera totale e estesa a tutti i livelli di istruzione. Da questa esperienza è emersa la necessità di una conoscenza e di una forma standardizzata che consenta un utilizzo più immediato ed efficiente di questo importante strumento in caso di emergenze ed altre necessità. Un altro aspetto della didattica a distanza (Dad) è la difficoltà intrinseca nel gestire e garantire uno dei fulcri della scuola, ovvero la creazione di relazioni interpersonali tra insegnanti, alunni e famiglia”.

“La Dad – si sottolinea – ha mostrato anche un aspetto sociale che emerge meno dai banchi scolastici, ovvero la difficoltà delle famiglie di gestire la tecnologia a causa di differenze sociali, culturali ed economiche; non tutte le famiglie disponevano di un pc o di un tablet da cui la necessità dei vari istituti di fornire apparecchiature in comodato d’uso. Auspichiamo che la Dad diventi un mezzo conosciuto ed utilizzato anche come risorsa non solo nelle emergenze nella scuola futura, consapevoli che non potrà sostituire completamente il banco di scuola nella integrazione , la socializzazione e la crescita dei nostri futuri cittadini. All’amministrazione del Comune di Lucca un ringraziamento per aver permesso di utilizzare gli spazi verdi ai genitori e alunni per salutare gli insegnanti, in un anno scolastico anomalo e non dimenticabile. Richiediamo inoltre che questa iniziativa venga estesa fino al giorno 15 del mese di luglio al fine di accettare tutte le richieste che giungeranno al Comune, proprio per sottolineare il ruolo educativo della scuola e della famiglia”.