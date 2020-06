Ex caserma Lorenzini, il futuro al Consiglio straordinario

Si terrà domani (9 giugno) alle 15 il consiglio comunale straordinario sull’ex Caserma Lorenzini e sulla destinazione futura dell’area, chiesto dalle opposizioni.

“E’ stato infatti accertato che le acque superficiali sono inquinate, anche se l’amministrazione Tambellini in tutti questi anni ha nascosto la vicenda ai lucchesi, essendo la vicenda emersa solo grazie a un’inchiesta giornalistica. E’ dal 2015, infatti, che la giunta municipale è a conoscenza del grave problema che riguarda la falda – spiega la lista civica SiAmoLucca in una nota – ma finalmente è giunto il momento di fare chiarezza una volta per tutte: su come si agirà per la tutela ambientale del luogo e quali progetti siano allo studio per rilanciare l’area: quindi destinazioni d’uso in primis”.

La seduta si terrà grazie alle cinque adesioni dei consiglieri di SiAmoLucca (Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini e Enrico Torrini) insieme ai consiglieri di centrodestra Marco Martinelli (primo firmatario) e Simona Testaferrata, e ai colleghi Fabio Barsanti (CasaPound) e Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle). Hanno risposto all’invito a partecipare al consiglio comunale aperto convocato su richiesta dell’opposizione anche Confcommercio, Legambiente e un gruppo di residenti del centro storico. Che interverranno dunque durante la seduta.