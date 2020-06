Sinistra Italiana presenta il “piano montagna” per il rilancio della Valle

Un progetto rilancio del territorio montano della Valle del Serchio attraverso interventi di salvaguardia ecologica e sociale. Sinistra Italiana presenta oggi (8 giugno) il suo Piano montagna.

Secondo il coordinatore provinciale di SI, Alberto Pellicci, “Dobbiamo essere maggiormente consapevoli del profondo intreccio tra la ‘salute’ della montagna e quella delle comunità che la rendono ‘viva’, e possiamo vederlo sia nelle aree con forte sviluppo, ancorché critico (turistico – industriale), e sia, maggiormente, nelle aree dove lo spopolamento, l’isolamento e la perdita di servizi sono marcatamente accentuate ed inesorabilmente destinate al tracollo salvo essere preda di interessi speculativi”.

Il “piano” verrà nei prossimi giorni inviato a tutte le amministrazioni comunali della Valle del Serchio attraverso una lettera aperta che, oltre ad elencare i passi che i comuni potrebbero cominciare a muovere in questa direzione, suggerisce pure dove (a livello nazionale) si potrebbero attingere i fondi necessari per l’attuazione.

Alcuni punti del piano sono già visibili online, in slide infografiche nella pagina Facebook di Sinistra Italiana Lucca.

“Gli eventi climatici della scorsa settimana – prosegue Pellicci – rendono ancora più evidente la necessità di invertire le priorità dei nostri investimenti e degli interventi, individuando nella difesa del suolo la principale ‘grande opera’ infrastrutturale, in grado non solamente di mettere in sicurezza il nostro fragile territorio, ma di rilanciare un’economia virtuosa in questa Fase 2“.