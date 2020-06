Ex Manifattura Tabacchi, le ‘condizioni’ di Italia Viva

Ex Manifattura Tabacchi, la posizione di Italia Viva dopo le polemiche degli ultimi giorni.

“Italia Viva – si legge in una nota di Alberto Baccini per Italia Viva e Francesco Colucci per i Riformisti Toscani – non è contraria a far realizzare ad un “privato affidabile” come la Fondazione Cr Lucca, la valorizzazione di parte della Manifattura, vista anche la complicata situazione di quella parte inserita nel Piuss, con lavori bloccati, che il Comune non riesce a portare a termine”.

“L’approvazione della vendita di una parte dell’ex complesso industriale – spiegano – è per Italia Viva condizionata a tre inderogabili condizioni. La proposta di valorizzazione deve essere discussa pubblicamente, anche in un consiglio comunale aperto e preceduta da una illustrazione alla città, analitica, con prospetti e tavole, leggibili a tutti. La proposta deve contenete esplicitamente la realizzazione di almeno mille posti auto a disposizione della vita del centro-storico distinguendo chiaramente i posti auto dedicati alle strutture realizzate nella Manifattura, da realizzarsi, in aggiunta, ai mille. Le condizioni economiche della vendita, dopo una trattativa trasparente, devono prevedere al posto di un pagamento per cassa, l’esecuzione a carico dell’acquirente di contemporanei lavori di ristrutturazione della limitrofa Caserma Lorenzini, con la realizzazione, in parte, di residenze popolari”.

“La Fondazione Cr Lucca – concludono Baccini e Colucci – darebbe il significato ancor più marcato di un intervento complessivo a favore della città e non di un mero investimento immobiliare. Il Comune di Lucca avrebbe un appaltatore efficiente per lavori di restauri di pregio così come è stato per la Mura Urbane e il San Francesco. Lucca vedrebbe risolti molti dei suoi annosi problemi: il degrado di beni comunali, la mancanza di parcheggi e di residenze, destinate a redditi medio-bassi, per riequilibrare il tessuto socio-economico del centro-storico”