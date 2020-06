Fallimento Dentix, Montemagni: “La Regione intervenga”

“Il caso Dentix scuote un settore che, faticosamente, sta riprendendo la normale attività dopo l’inevitabile rallentamento dovuto alla pandemia”. A dirlo è la capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni.

“Il possibile fallimento della catena low cost odontoiatrica – prosegue il consigliere – crea non pochi problemi, oltre che naturalmente ai dipendenti, il cui futuro appare purtroppo nebuloso, anche ai tanti clienti che, pure in Toscana, hanno già sborsato cifre non indifferenti, magari ricorrendo ad appositi finanziamenti“.

“Nella nostra regione – precisa l’esponente leghista – sono cinque i centri operativi di questa azienda che ha la casa madre in Spagna; in particolare, gli ambulatori si trovano a Lucca, Viareggio, Massa-Carrara, Empoli e Prato. In molti casi i soldi per le prestazioni sono già stati incassati, ma il lavoro o non è stato nemmeno iniziato, oppure è a metà del percorso; in ogni caso, le persone che si sono rivolte con fiducia alla predetta società, rischiano seriamente di aver speso, in taluni casi, migliaia di euro, senza aver minimamente risolto la loro problematica dentaria“.

“Vista, quindi, la delicatezza del caso – conclude – abbiamo deciso di predisporre un atto in cui chiediamo che la Regione, per quanto di sua competenza, possa intervenire sulla vicenda, magari interloquendo col ministero della sanità; in un periodo di palese crisi, è infatti oltremodo doveroso, da parte delle istituzioni, supportare adeguatamente chi, facendo mille sacrifici, si era rivolto, nel caso specifico, alla Dentix per risolvere un problema di salute”.