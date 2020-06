Ex Lorenzini, Barsanti: “Il Comune ha taciuto sull’inquinamento”

“Il consiglio straordinario di ieri (9 giugno) è stata la riprova di come l’amministrazione abbia taciuto sull’inquinamento del sito per non palesare l’ennesimo fallimento“.

Così il consigliere di opposizione Fabio Barsanti parlando dell’ex Lorenzini e attaccando il “grande assente” Raspini: “Ciò che è accaduto ieri è sconcertante – attacca – perché in Consiglio abbiamo parlato di inquinamento ambientale e recupero urbanistico dell’area ex Lorenzini senza i due assessori competenti, Raspini e Mammini. Se la seconda, lo abbiamo saputo in corso di seduta, era assente giustificata anche se, preme precisarlo, non è nemmeno intervenuta nel consiglio sulla manifattura, nel caso dell’assessore Raspini siamo alla pura sottrazione dal confronto e dalle responsabilità. Avremmo voluto chiedergli, come abbiamo fatto tramite un’interrogazione protocollata circa un mese fa, il perché del silenzio del Comune sull’inquinamento del sito”.

“È dal 2015, infatti – prosegue il consigliere di opposizione – che il Comune non solo sapeva dell’inquinamento, ma addirittura aveva già stimato i costi e affidato i lavori di bonifica, mai realizzati, salvo poi revocare l’appalto per gravi ritardi, dopo aver liquidato comunque fatture per circa 18mila euro relativamente alle indagini propedeutiche all’intervento. Per potersi definire ‘amministrazione trasparente’, non basta certo tenere quindici giorni gli atti sull’albo pretorio, omettendo di informare sia i consiglieri, sia la stampa e dunque la cittadinanza tutta, addirittura venendo in aula senza aver fatto avere gli atti richiesti dalle opposizioni”.

“È evidente come questa omissione sia volontaria – conclude Barsanti – poichè in anni e anni di dibattito sul futuro della ex Lorenzini, e sulla possibilità di ripristinarvi il parcheggio pubblico, non è mai emerso alcunché, e gli stessi consiglieri lo hanno saputo solo grazie ad uno ‘scoop’ della stampa nel marzo di quest’anno. Sapete perchè? Perché il grave ritardo sulla Lorenzini sta indirizzando la giunta verso l’ennesimo fallimento nel recupero dei contenitori strategici. Parlare di parcheggi, scuole e altri progetti senza prima risolvere la bonifica e addirittura senza aver fatto saper se procederanno alla stessa e in che tempi, significa parlare di aria fritta, soprattutto a due anni dalla scadenza del mandato e dopo otto di gestione della città”.