Barsanti pensa alle elezioni e entra nel gruppo misto

Il consigliere comunale Fabio Barsanti annuncia la sua entrata nel gruppo misto. “Sono convinto che le istanze sovraniste finora portate avanti debbano avere voce nel campo elettorale. Lavoro già per le prossime elezioni comunali”.

“Conclusa l’esperienza elettorale di CasaPound – dichiara in una nota il consigliere di opposizione – sono convinto che le istanze di giustizia sociale e amore per la propria città debbano continuare a trovare voce nelle istituzioni. Questo comunque non significa fare nessun passo indietro nella scena politica lucchese. Anzi, adesso è il momento di pensare all’alternativa al centrosinistra, in vista delle elezioni comunali del 2022, dove sarò sicuramente il punto di riferimento per tutti coloro che mi hanno votato e che apprezzano la direttrice della mia azione politica”.

“Resto pertanto il riferimento per migliaia di lucchesi – continua Barsanti – sia di quelli che mi hanno votato nel 2017, sia di quelli che hanno imparato ad apprezzare la mia attività in consiglio. Una politica non fatta solo di burocrazia, ma anche di forte presenza sul territorio e di partecipazione alle iniziative sociali e culturali della città alla quale appartengo”.

“Il mio passaggio al gruppo misto – conclude Barsanti – rappresenta quindi una tappa di un percorso che non conosce sosta. Dal primo giorno di consiglio ho iniziato a lavorare per creare una reale alternativa al centrosinistra a Lucca. Adesso è il momento di accelerare per dare finalmente uno sbocco alla voglia di cambiamento della città”.