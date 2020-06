Dentix, Montemagni: “Mozione in Regione per cercare di limitare danni”

“Chi s’aspettava qualche potenziale messaggio di speranza dalla Spagna, sede principale della catena odontoiatrica Dentix è rimasto ampiamente deluso, visto che pare non ci siano concrete buone notizie per dipendenti e clienti della predetta azienda“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo Lega in consiglio regionale, dopo il fallimento della catena che ha lasciato ‘a bocca aperta’ non solo i pazienti ma anche chi vi lavorava:

“Frasi di circostanza da parte della proprietà – prosegue il consigliere – dettate proprio dall’indeterminatezza di un futuro che appare, purtroppo, nebuloso. Com’è noto sono cinque i centri in Toscana facenti parte del gruppo spagnolo, collocati a Lucca, Viareggio, Massa, Empoli e Prato a cui si sono rivolti, nel tempo, centinaia di nostri corregionali che, ora, rischiano seriamente di veder sfumati migliaia di euro senza poter essere sottoposti alle previste cure dentarie; in pratica, oltre al danno anche la beffa”.

“Senza dimenticare, ovviamente – conclude la rappresentante della Lega – chi opera in Dentix, il cui posto di lavoro appare in bilico. Vista la gravità della situazione ho predisposto un atto che mercoledì prossimo verrà discusso in Consiglio regionale, in cui chiedo che la Regione si attivi col Ministero della sanità per cercare, quantomeno, di limitare i danni“.