Emergenza Covid, i segretari di circolo del Pd Lucca contribuisce al fondo di mutuo soccorso

I circoli dell’Unione comunale del Partito Democratico di Lucca hanno voluto contribuire al fondo di Mutuo soccorso, istituito dal Comune di Lucca per sostenere cittadini ed imprese del territorio in difficoltà, versando le quote dei propri tesserati dell’anno 2019, ovvero l’unica fonte di contributo economico che i circoli hanno grazie a coloro che ogni anno decidono di iscriversi o rinnovare la propria iscrizione.

“Siamo consapevoli che sia una goccia nell’oceano – si legge nella nota dei segretari di circolo del Pd – ma il gesto vuole comunque essere un segno di concreta vicinanza ed aiuto a tutti i cittadini lucchesi e in particolare a coloro che soffrono maggiormente perché duramente colpiti dall’emergenza coronavirus”.

“Apprezziamo l’immane sforzo che l’amministrazione comunale sta facendo per fronteggiare questa crisi senza precedenti che, da sanitaria, si è trasformata ben presto in socio-economica – continua la nota -. Nel migliore spirito di collaborazione e rifacendosi a quella responsabilità richiesta a tutti i cittadini italiani e che la politica ha il dovere di restituire, abbiamo quindi deciso di sostenere l’istituzione del Fondo di Mutuo soccorso con questa donazione, raccomandando al Comune che davvero nessuno venga lasciato indietro”.

“Il Fondo – spiegano i segretari di circolo del Pd di Lucca – non è partito da zero: il Comune di Lucca ha infatti subito stanziato 100mila euro. Ora ognuno può fare la propria parte e contribuire secondo le proprie possibilità. Ricordiamo che su Eppela è aperto il crowdfunding dove singoli cittadini, imprese, fondazioni, associazioni possono effettuare una donazione. Qualunque cifra diventa essenziale per estendere questa rete di solidarietà”.

“Riteniamo – concludono – che di fronte a questa delicata ed inedita fase della vita del Paese tutte le forze politiche siano chiamate ad un grande sforzo di unità e di sostegno a chi deve prendere decisioni talvolta gravose e difficili che riguardano la vita di tutti i cittadini, pur mantenendo le proprie legittime e doverose opinioni. Con questa donazione al Fondo di Mutuo soccorso il Partito democratico di Lucca vuol fare la sua parte e auspica che gli altri partiti e liste civiche che rappresentano tutti i cittadini lucchesi vogliano fare altrettanto, con puro spirito di servizio alla comunità e di solidarietà ai nostri concittadini più in difficoltà, cosa che dovrebbe accomunare l’azione di ogni forza politica, evitando al contempo iniziative sparpagliate che rischiano solo di creare confusione”.