Martinelli e Testaferrata: “Non serve una nuova legge sull’omotransfobia”

“Omofobia: mon serve una nuova legge sull’omotransfobia”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata che da sempre si battono a sostegno della libertà di pensiero e della libertà di manifestazione del pensiero.

“La posizione dei vescovi italiani – aggiungono Martinelli e Testaferrata – è pienamente condivisibile. Esistono già le adeguate misure legislative per reprimere tutte le forme di discriminazione e violenza mosse sulla base dell’orientamento sessuale della persona. Inoltre – proseguono i consiglieri di centrodestra- come giustamente ha evidenziato la Cei è importante che il dialogo e la promozione del rispetto reciproco siano promossi nel riquadro della libertà d’espressione e che sia un diritto inalienabile della persona poter sostenere che ogni bambino ha diritto a un padre e una madre, che si nasce maschio e femmina e che l’utero in affitto è un abominio che va combattuto. Questi principi non possono diventare formulazioni perseguibili per legge o essere scambiati per posizioni omofobiche. L’amministrazione Tambellini- concludono Martinelli e Testaferrata – a nome della città di Lucca prenda posizione ed inviti il parlamento a bloccare il progetto di Legge Zan: una legge inutile, pericolosa e dannosa”.