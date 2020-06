Riapertura discoteche, Montemagni (Lega): “Regole troppo stringenti”

“Obiettivamente, se fossi un proprietario di una discoteca versiliese, o di altro luogo similare in Toscana, sarei alquanto perplesso, stante le limitazioni imposte, sul decidere se riaprire il mio locale“, lo afferma il capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni riflettendo riguardo le regole proposte per la riapertura dei locali.

“Il fatto che si possa usufruire solamente di spazi all’aperto, con un distanziamento interpersonale di due metri -prosegue il consigliere – mi sembrano, infatti, delle regole troppo stringenti che mettono in seria difficoltà gli imprenditori del settore”.

“Oltretutto – precisa l’esponente leghista – ci saranno balli a numero chiuso? Chi deciderà quando si potrà andare in pista per danzare? Tra l’altro – sottolinea – ovviamente dovrà essere contingentato anche l’ingresso e bisogna pure tenere conto che non tutti i locali hanno adeguati spazi esterni; non è neanche da sottovalutare il fatto che i gestori abbiano, altresì, forti difficoltà nel far rispettare le norme, rischiando così multe particolarmente salate, qualora non prevalga il buonsenso da parte dei clienti”.

“Il tutto – conclude Elisa Montemagni – mentre fuori dai locali pubblici, impazza la movida, si creano spesso pericolosi ed incontrollati assembramenti e nessuno pare accorgesene”.