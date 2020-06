Tpl, Bergamini (FI): “Si sblocchino fondi mobilità per Lucca”

“Lucca e Prato sono tra le 38 città italiane che, sulla base del piano strategico nazionale della mobilità, stanno ancora aspettando di ricevere quasi 400 milioni di euro dal governo per il rinnovo del parco bus del trasporto pubblico locale”.

Così Deborah Bergamini, deputata toscana di Forza Italia: “Le risorse stanziate per i due capoluoghi – continua – ammontano a circa 16 milioni di euro ma ad oggi risultano bloccate perché il ministro Gualtieri non ha ancora firmato il provvedimento per la ripartizione dei fondi”.

“Ci chiediamo a cosa serva fare piani strategici sulla sostenibilità se poi rimangono ferme risorse già disponibili – conclude la deputata – In un momento di così grande difficoltà economica, infatti, ogni giorno di ritardo pesa come un macigno sugli enti locali, impegnati a garantire la salute e la salvaguardia dei cittadini”.