Grandi contenitori dismessi, Petrini (Custodi della città): “Si convochino stati generali della cultura”

“Riteniamo che i prossimi appuntamenti in vista dell’adozione del piano operativo mettano al primo punto della discussione un ampio e partecipato dibattito, affinché la decisione risultante sia effettivamente condivisa”. A dirlo è Francesco Petrini, presidente dell’associazione Custodi della Città per gli stati generali sulla cultura.

“Come possiamo noi Custodi della Città – dice – non condividere questa dichiarazione conclusiva al comunicato delle tre associazioni ambientaliste in merito al “misterioso” progetto Fondazione Crl-Coima su parte della ex manifattura tabacchi, un bene culturale materiale ricco di contenuti immateriali (anni di storia del lavoro e delle lotte delle nostre intrepide sigaraie) da salvaguardare, tutelare e rigenerare con criterio? Uno dei notevoli monumenti di archeologia industriale presenti nel territorio del nostro Comune, per i quali da tempo noi Custodi della Città abbiamo formulato proposte concrete di salvaguardia, tutela e rigenerazione (cito fra tutti la ex Cucirini Cantoni Coats all’Acquacalda e l’ex Jutificio Balestreri a Ponte a Moriano)”.

“Cari amici di Italia Nostra, dl Legambiente e della Rete dei Comitati, la vostra è una condivisibile richiesta di partecipazione attiva dei cittadini al futuro urbanistico della città murata. Estendiamola alle storiche Sei Miglia e rivolgiamoci uniti – e chiamando a raccoltale varie associazioni e fondazioni culturali – all’amministrazione comunale. Chiediamo per la Manifattura Tabacchi, per la Cucirini Cantoni, per lo Jutificio Balestreri; per tutti i preziosi beni materiali del nostro patrimonio territoriale elencati nel piano strutturale, per il futuro urbanistico e il risveglio culturale del nostro Comune la convocazione degli Stati Generali della Cultura nel prossimo mese di settembre”.