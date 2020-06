Raso (Fdi): “Spogliatoi e armadietti per i surfisti che scelgono Viareggio”

Spogliatoi e armadietti per i surfisti che scelgono Viareggio. A chiederlo è Vitantonio Raso, responsabile del dipartimento sicurezza e legalità di Fratelli d’Italia Viareggio.

“Viareggio è, da sempre, meta di surfisti provenienti da molte località più o meno vicine – dice Raso – che scelgono la nostra città – in estate ma soprattutto in inverno – per praticare surf da tavola, concentrandosi nella zona di piazza Mazzini per la sua ampia spiaggia e il facile accesso al mare. Nonostante vedere ragazzi praticare questo sport sia diventata ormai un’abitudine per i versiliesi, a Viareggio non è mai stata presa in considerazione l’idea di creare un luogo preposto che funga da ‘spogliatoio’ per coloro che entrano/escono dall’acqua e devono spogliarsi per strada, sotto gli occhi di tutti, bagnati e costretti a sciacquarsi con fortuite bottigliette di acqua potabile nei pressi delle auto parcheggiate”.

“A questo – prosegue Raso – si aggiungono i continui furti all’interno delle auto che lasciano parcheggiate una volta entrati in mare, nelle quali sono costretti a lasciare portafogli, orologi e quant’altro non sia possibile far entrare in acqua, auto tenute d’occhio dai saccheggiatori che potranno agire indisturbati una volta che i ragazzi avranno raggiunto le onde”.

“Chiedo pertanto all’amministrazione comunale – conclude Raso – di creare una volta per tutte una struttura idonea per i surfisti, con docce e spogliatoi idonei; uno spazio dove poter lasciare gli effetti personali in piena sicurezza con armadietti chiusi a chiave. Una struttura che permetterebbe anche l’assunzione addetti alla vigilanza – anche volontari – nonché addetti alle pulizie. Sarebbe sicuramente un incentivo e un’attrattiva per i giovani che scelgono Viareggio per praticare questo sport, che in questo modo potrebbero fare in totale sicurezza come nelle più importanti località di surf del mondo”.