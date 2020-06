Settimo sabato in piazza per le mascherine tricolori, il movimento apartitico che contesta la gestione del governo alla crisi da coronavirus. Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo (20 giugno) con la manifestazione nazionale a Roma.

“Mentre Conte si riunisce in una villa per discutere segretamente del futuro dell’Italia – dicono gli organizzatori – il popolo scende in piazza per chiedere misure vere contro la crisi. Anche questo sabato oltre un centinaio di lucchesi si è riunito in piazza Napoleone per far sentire la propria voce”.

In piazza a sostenere la protesta anche il consigliere provinciale Riccardo Giannoni e i consiglieri comunali Simona Testaferrata, Fabio Barsanti e Marco Martinelli, che sono intervenuti al microfono. Come detto sabato (20 giugno) si svolgerà a Roma la manifestazione nazionale del movimento.