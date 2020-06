Montemagni: “Prolungare la sospensione dei protesti per le aziende”

“La perdurante difficile situazione economica determinata dalla pandemia potrebbe creare ulteriori problemi a quelle imprese, di varie dimensioni, che devono, ad esempio, pagare delle cambiali”. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Attualmente – prosegue il Consigliere – i termini per la sospensione dei termini del protesto, a fronte dell’emergenza Covid-19, sono stati prorogati al 31 agosto, ma temiamo fortemente che questo ulteriore differimento non sia sufficiente e molti protestati potrebbero, ugualmente, non poter minimamente far fronte agli impegni economici. Per scongiurare che, scaduto il predetto termine-precisa l’esponente leghista-ci sia, dunque, un massivo ricorso all’istituto in oggetto, abbiamo, pertanto, predisposto una mozione in cui chiediamo che la Giunta regionale si attivi tempestivamente nelle sedi istituzionali preposte per far sì che i termini di sospensione relativi ai titoli impagati, vengano prorogati al 31 dicembre 2020″.