Marianelli (FI): “Ritiro rifiuti per bar e ristoranti, rivedere il calendario”

Raccolta dei rifiuti in centro storico, ancora critiche. A chiedere maggiore attenzione questa volta è Gian Marco Marianelli, membro del direttivo provinciale di Forza Italia Giovani di Lucca: “In questi giorni in cui il commercio lucchese si sta riattivando, sorge un problema relativo agli orari di ritiro della spazzatura per le attività del centro storico. I titolari di ristoranti, bar ed in generale di attività di somministrazione delle bevande, trovano giustamente da ridire sulle disposizioni previste dal calendario loro fornitogli dal servizio di raccolta. Esporre i contenitori carrellati dalle 12 alle 13 o dalle 20 del giorno precedente alle 6 del giorno indicato, reca ovviamente disturbo alla clientela, costretta a consumare in presenza di cattivi odori o durante la stessa attività di raccolta. Non è un mistero che questi siano gli orari di punta per questo genere di esercizi”.

“Quello che chiediamo – aggiunge – è quindi una revisione di tale calendario che tenga conto di tutte le problematiche che abbiamo esposto sopra. Come Forza Italia, lavoreremo sempre per sostenere il lavoro dei nostri coraggiosi commercianti e imprenditori, specialmente ora che hanno bisogno di lavorare nelle migliori condizioni possibili”.