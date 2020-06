Martinelli: “Bene la causa vinta da fondazione Puccini, la volle il centrodestra”

“Bene la causa vinta dalla fondazione Puccini per i diritti d’autore di alcune opere del compositore”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che interviene in merito alla sentenza emessa dal tribunale civile di Milano che ha dato ragione all’ente che possiede la casa natale del Maestro nella controversia legale che la vede contrapposta alla casa editrice Ricordi (controllata dai tedeschi di Universal) per i diritti di autore di alcune opere del compositore.

“Oggi non bisogna avere i paraocchi- aggiunge Martinelli – ed è il momento di mettere da parte le divisioni ideologiche: ha fatto bene l’amministrazione comunale a perseguire tenacemente una causa iniziata dal comune di Lucca guidato da Pietro Fazzi e dal centrodestra. È bene anche ricordare ed evidenziare che questa non è che l’ennesima conferma del buon governo di centrodestra che intraprese questa azione a difesa e tutela di Lucca e della fondazione Puccini”.

“Al tempo stesso – conclude Martinelli – l’amministrazione Tambellini avrebbe dovuto deporre gli steccati ideologici e riconoscere il buon lavoro svolto dal governo di centrodestra anche su altre importanti questioni come ad esempio il sistema delle società partecipate o le infrastrutture. Invece l’amministrazione Tambellini ha intrapreso azioni che hanno da una parte minato società come la Polis, l’Opera delle Mura e in particolare la Gesam che negli anni hanno creato ricchezza per il territorio e molti posti di lavoro. Dall’altra ha rallentato la realizzazione di importanti opere come gli assi viari che avrebbero notevolmente contributo a snellire il traffico intorno alla città e migliorato lo sviluppo di Lucca”.