Montemagni (Lega): “Troppo penalizzanti le restrizioni per le discoteche”

“Sinceramente riteniamo estremamente penalizzanti le restrizioni imposte dalla regione Toscana ai gestori delle discoteche, locali storicamente presenti in buon numero in Versilia”. Così Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Il distanziamento interpersonale di due metri in pista, imposto anche ai congiunti – prosegue il consigliere – ci sembra, ad esempio, una vera assurdità. Tra l’altro il contingentamento degli ingressi, rischia di ridurre fortemente, anche del 70%, la clientela, con tutte le inevitabili e pesanti conseguenze economiche per i proprietari. Il far rispettare le regole è fondamentale ma, probabilmente, ciò non sarà un compito agevole per i gestori che, oltre al danno anche la beffa, rischiano quindi multe particolarmente salate”.

“Insomma – conclude Elisa Montemagni – ci sembra inutile dare il via libera alla riapertura delle discoteche se, poi, si mettono tanti di quegli ostacoli che praticamente inibiscono la ripresa dell’attività; alla fine, succederà che la voglia di musica porterà tante persone, specialmente i giovani, a ritrovarsi, in maniera naturalmente incontrollabile, nelle case, favorendo, così, i giustamente temuti assembramenti…”.