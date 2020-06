Martinelli: “Pontetetto, sgravi alle attività per la chiusura della strada”

“Pontetetto: siano previsti sgravi fiscali ed aiuti per le attività fortemente danneggiate dalla chiusura della strada del Brennero”. Torna a farsi sentire con forza il consigliere di centrodestra Marco Martinelli che si è battuto fin dal primo momento schierandosi a fianco dei cittadini e titolari di attività quando oltre un anno fa a causa di una crepa sulla strada fu ristretta la carreggiata della via del Brennero.

“L’amministrazione Tambellini dopo aver impiegato un anno e cinque mesi per far partire i lavori – aggiunge Martinelli – continua a dare prova di inefficienza e incapacità visto che gli abitanti e i titolari di attività della zona sono abbandonati a sé stessi con la strada che è ormai chiusa completamente da circa due mesi e senza che nessuno del comune si sia preoccupato di tenere aggiornato il quartiere sul reale cronoprogramma dei lavori. E’ assolutamente importante – propone Martinelli – che l’amministrazione apra un tavolo di confronto e preveda aiuti straordinari se non vuole veder chiudere le attività presenti nella zona viste le evidenti difficoltà subite a causa della totale chiusura della via del Brennero”.