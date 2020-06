Vandali sulle Mura, SiAmo Lucca: “Più controlli”

“Ma dov’è la polizia municipale? Il Comune e l’assessore Raspini come la coordinano? La scorsa notte c’è stata una nuova scorribanda, stavolta sulle Mura, dove sono stati addirittura divelti dei piccoli alberi, svuotati e rovesciati dei cestini oltre ad altri danneggiamenti . Ora basta, vanni potenziati i controlli”. Lo sottolinea in una nota il gruppo consiliare SìAmoLucca.

“Sui social stamani sono comparse immagini eloquenti – spiegano i consiglieri comunali Cristina Consani, Serena Borselli, Alessandro Di Vito, Remo Santini ed Enrico Torrini -. Se da un lato la stupidità umana non ha limiti, dall’altro è evidente la mancata presenza di pattuglie in orario serale. Da tempo denunciamo il fatto che l’organizzazione dei vigili urbani è carente , e questo lo si è visto anche in coincidenza con la fase 3 della riapertura dei locali. Di pattuglie in giro non se ne vedono, e così il pessimo segnale che viene dato è che tutti possono fare ciò che vogliono. E soprattutto vandali e malintenzionati si scatenano“.

Gli esponenti della lista civica sottolineano che “però gli annunci spot dell’amministrazione non sono mancati”. “Nell’ottobre scorso è stato presentato il progetto di polizia municipale di prossimità grazie a un finanziamento regionale, e recentemente si sono annunciate nuove assunzioni di agenti a seguito di un concorso pubblico – aggiungono i consiglieri comunali di opposizione -. In realtà il territorio continua ad essere abbandonato, e il susseguirsi di episodi registrati nelle ultime settimane in centro storico lo dimostrano. Il raid delle scorse ore sulle Mura, dove chi ha provocato danni ha agito indisturbato, è la cartina di tornasole di un fallimento delle politiche della sicurezza (o insicurezza sarebbe meglio dire) portate avanti dal centrosinistra che guida il Comune. Tra l’altro abbiamo appreso che quest’anno i turni notturni della polizia municipale termineranno all’1.30 e non più’ alle 2 o alle 3 come avveniva nei week end degli anni scorsi. Ma se stanno per entrare in servizio altri agenti, perché si tornerà addirittura indietro sul progetto Lucca Sicura? Non può’ essere una giustificazione plausibile il fatto che il lockdown ha fatto diminuire i proventi derivanti dalle infrazioni al codice della strada. I soldi vanno trovati ugualmente, senza scuse”.