Ceccardi candidata presidente della Toscana, manca solo l’ufficialità

Susanna Ceccardi sarà il candidato alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra. Manca ormai soltanto l’ufficialità. Il tavolo del centrodestra è in procinto di formalizzare ufficialmente i nomi. Gli esponenti del Carroccio ormai attendono la decisione definitiva: “Auspichiamo fortemente che si possa definitivamente indicare il nome di Susanna Ceccardi come candidata unitaria per la regione Toscana di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo e di altre formazioni civiche”.

“Da parte del tavolo nazionale del centrodestra sarebbe un bel segnale di ascolto del territorio e della nostra base. Ricordiamo infatti che l’europarlamentare, campionessa di preferenze e già sindaco di Cascina – si legge in una nota -, è stata scelta con votazione unanime da tutte le componenti della Lega Toscana e che il nome è stato indicato a Matteo Salvini affinché lo proponesse al tavolo del Centrodestra già dal 7 marzo scorso. Attendiamo con estrema fiducia che, nelle prossime ore, i leader nazionali del centrodestra possano rendere noti i candidati presidente che, regione per regione, daranno vita alla prossima campagna elettorale. Non appena arriverà l’ufficialità, insieme agli alleati con i quali ben governiamo tanti capoluoghi toscani e tante regioni italiane, siamo pronti ad impegnarci al massimo per esportare anche in Regione il buongoverno che ci contraddistingue. Il Centrodestra ha idee chiare, uomini e donne preparati, capaci di segnare una forte discontinuità con una Sinistra che governa ininterrottamente da 50 anni”.