Il leader della Lega Matteo Salvini torna a Lucca

Il leader della Lega Matteo Salvini torna in Toscana a pochi mesi dalle elezioni regionali. Il tour dell’esponente a capo dell’opposizione partirà proprio da Lucca, con la colazione al bar Plaza di piazza Napoleone. Matteo Salvini sarà in centro storico domani mattina (23 giugno) alle 9 per poi proseguire verso Pisa, a Santa Croce sull’Arno.

Qui alle 10 è atteso per un incontro con gli imprenditori del distretto del cuoio al polo tecnologico conciario in via San Tommaso. Il tour del leader della Lega proseguirà poi a Castagneto Carducci per pranzare con Coldiretti alla Cantina Michele Satta in località Vigna Al Cavaliere 61. Nel pomeriggio Salvini incontrerà poi balneari e albergatori di Follonica all’hotel Parrini per concludere la giornata con la visita al sindaco di Grosseto.