Italia Viva, la sfida è anche al Pd. Baccini: “Vogliamo essere indispensabili in Regione”

Non c’è solo la battaglia con gli avversari politici, ma anche una sfida tutta interna alle coalizioni in vista delle elezioni regionali.

È il caso del guanto di sfida a distanza che Italia Viva Lucca lancia al Pd in vista del voto di settembre.

A parlare è il coordinatore di Italia Viva Lucca, Alberto Baccini: “Italia Viva a Lucca nelle prossime elezioni regionali di settembre si propone due obiettivi – dice – eleggere a presidente della Toscana Eugenio Giani, un riformista, laico e liberale, profondamente diverso per cultura e tradizioni dall’uscente Enrico Rossi e portare in consiglio regionale un folto gruppo di consiglieri renziani. Italia Viva presenterà le sue liste, in appoggio a Giani ma ben distinte da quelle del Pd e aperte alle forze vive del riformismo Toscano, libertarie, radicali, socialiste“.

“Italia Viva – prosegue la nota – punta a divenire in Toscana indispensabile nella giunta regionale per valorizzare maggiormente le scelte di politica economica verso i ceti produttivi, dall’industria, al commercio, alle professioni e al turismo per ricercare un forte sviluppo locale con un ritorno, sul territorio, di uffici decentrati regionali, soppressi. Su Lucca in particolare chiediamo un voto per riequilibrare i rapporti di forza con un Pd, pachiderma immobile sul territorio, paralizzato da feroci lotte intestine e per diminuire la forza di un gruppo di potere politico-economico-sociale che ne condiziona ogni scelta e ogni rinnovamento, continuando, con i soliti metodi e nelle segrete stanze, a decidere tutto, anche le candidature elettorali”.

“Dare consenso, forza e voti a Italia Viva – dice ancora Baccini – nella nostra provincia vuol dire dare una vigorosa spallata al sistema di potere Pd che ne condiziona il suo sviluppo e dare una scossa alle grandi opere ferme da sempre: complanare, ponte sul Serchio, casello di Mugnano, raddoppio ferroviario, manifattura tabacchi, messa a norma delle scuole. L’immobilismo è frutto anche dalla inesistenza politica dei partiti di centrodestra, sdraiati sui metodi salviniani: becerume, stantie parole d’ordine, risse personali. Mai una proposta a 360 gradi, un discorso di grande prospettiva, un progetto di alto livello per i nostri territori. Solo politiche di odio sociale e personale. Il loro candidato presidente, Ceccardi, ne è, purtroppo, la versione più truce“.

“Crediamo che Italia Viva – spiega il coordinatore – un partito nuovo, senza scheletri nell’armadio, senza pegni da pagare, libero e liberale, sempre propositivo a livello nazionale, ma anche locale, con una grande leader come Matteo Renzi, possa porsi come punto di riferimento alle forze vive del territorio, economiche e culturali ma anche a +Europa, ai socialisti, ad Azione di Calenda, ai reduci di Forza Italia, ai laici, ai liberali, ai Pd non trinariciuti e soprattutto ai cittadini senza tessera, affezionati a questa nostra Lucca, disponibili a mettersi in gioco per delineare un nuovo Progetto di espansione economica e culturale da proporre ed “imporre” alle nuove istituzioni della Regione Toscana, che usciranno dalla prossime elezioni”.

“Dare forza a Italia Viva – conclude Baccini – vuol dire ridimenzionare questo Pd e i partiti di centrodestra, a Lucca, come in Regione”: