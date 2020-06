Anche Rifondazione Comunista in piazza con il mondo della scuola

Anche Rifondazione Comunista di Lucca sarà presente domani (25 giugno) in piazza S. Michele per manifestare, come in molte città italiane, con la parola d’ordine Priorità alla scuola.

“La mobilitazione – spiega una nota di Rifondazione – raccoglie coordinamenti di insegnanti, genitori, studenti, organizzazioni sindacali e associazioni. La piattaforma che è alla base della mobilitazione richiede risorse equivalenti a un punto di Pil in più da destinare alla scuola pubblica per l’assunzione del personale necessario, la riduzione degli alunni per classe, per l’edilizia scolastica e quindi per affrontare in avanti la drammatica situazione in cui ci troviamo. Ricordiamo che la media Ue di spesa per studente è molto più elevata di quella italiana e che le cifre stanziate per la Scuola Pubblica dal governo sono decisamente insufficienti. Per questo Rifondazione Comunista sarà presente in piazza il 25 partecipando ad una iniziativa che condivide nel merito e nel metodo”.