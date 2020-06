Amministrative, Cambiamo! suona la sveglia al centrodestra

Elezioni amministrative a Coreglia, Cambiamo! suona la sveglia al centrodestra invitandolo a compiere le scelte su coalizione e candidato sindaco in vista dell’apertura delle urne a settembre.

“Teniamo in particolar modo al voto di Coreglia Antelminelli – ha dichiarato il coordinatore della Mediavalle Roberto Andreotti – Siamo arrivati ormai a circa 40 giorni dalla presentazione delle liste, e ad oggi non si è ancora tracciata una via da seguire sul nome unitario del candidato a sindaco. Per questo stiamo valutando diverse opzioni, anche quella di correre con un nostro candidato con una lista aperta al mondo civico purché di chiaro riferimento di centrodestra”.

Sulla stessa linea il coordinatore provinciale Simone Simonini: “Lo dico per esperienza pregressa personale: non siamo disponibili a strani diktat. Entro una settimana o si trova un candidato unitario che vada bene a tutti, o in alternativa valuteremo di correre anche da soli. Abbiamo le persone per poterlo fare”.