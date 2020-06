Marcucci: “Regionali, nella lista Pd largo ai giovani amministratori”

Largo ai giovani che hanno saputo dimostrare di saper ben amministrare. E’ questo il messaggio che lancia il senatore Andrea Marcucci mentre si preparano, in provincia di Lucca, le liste di candidati alle elezioni regionali per il Pd.

“Spero che alle prossime elezioni regionali – dice il capogruppo dem a Palazzo Madama -, le liste del Pd per la Provincia di Lucca, siano la casa di giovani amministratori capaci”.

“E’ motivo di orgoglio per me aver visto crescere in questi anni – sottolinea Marcucci – e di aver aiutato a crescere tanti giovani amministratori. Sono sindaci, assessori, consiglieri comunali allenati alla dura scuola del buon governo dei territori. Le prossime elezioni regionali possono essere la loro sfida, il Pd ne tragga linfa vitale per le sue liste”.