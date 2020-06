Manifattura sud, Montemagni e Minniti (Lega): “Chiarezza sul progetto”

Manifattura sud, gli strali della Lega contro il progetto Coima-Fondazione Crl.

“Sono assolutamente contraria all’operazione – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega . ed è, pertanto, necessario attenzionarla puntigliosamente”. “Abbiamo aspettato ad esternare il nostro parere, studiando al meglio le carte e verificando attentamente i termini della questione – precisa Giovanni Minniti, consigliere comunale a Lucca – ed ora non possiamo, quindi, esimerci dall’esprimere le nostre forti perplessità; riteniamo, altresì, che sia fondamentale la massima trasparenza riguardo all’operazione in questione. Tra l’altro stigmatizziamo apertamente il colpevole mancato coinvolgimento di tutto il Consiglio sulla delicata problematica”.

“Da più parti, inoltre – precisa il rappresentante della Lega . si è invocata una maggiore apertura sulla vicenda, richiesta pervenuta, ad esempio, dalle associazioni del territorio e pensiamo che la chiarezza sia, pure in questo caso specifico, un elemento assolutamente indispensabile. Cosa ne pensa la Soprintendenza? Come s’intenderanno superare determinati vincoli? Tutte domande per noi lecite che spediamo a chi di dovere”.

“Insomma – concludono all’unisono Elisa Montemagni e Giovanni Minniti – chiediamo, in estrema sintesi, cosa s’intenda effettivamente fare di questo immobile, principalmente per il bene di tutti i cittadini lucchesi e della città”.