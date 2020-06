Sinistra Italiana, Alessia Petraglia nuova portavoce per la Toscana

L’assemblea regionale di Sinistra Italiana della Toscana, dopo due riunioni in video conferenza, ha eletto col 60 per cento dei voti la nuova portavoce toscana. È Alessia Petraglia, già senatrice di Sinistra Italiana e responsabile istruzione del partito a livello nazionale.

“Ora tutte e tutti al lavoro – dice Petraglia – Il periodo dell’emergenza Covid19 ha messo in evidenza, tra le tantissime emergenze economiche, sociali e democratiche, anche il bisogno di restituire dignità e serietà alla politica, che ha bisogno di partecipazione, elaborazione, competenze e radicamento territoriale. Luoghi di confronto per valutare, fare proposte e scelte di governo di medio-lungo periodo. A questo servono i partiti, a questo serve un partito di sinistra”.

“Questo è l’impegno che ci prendiamo – conclude – la Toscana non può affrontare la ripartenza con le stesse proposte, gli stessi progetti, le stesse liturgie di solo qualche mese fa. Il mondo è cambiato, anche se qualcuno fa finta di non accorgersene. Abbiamo davanti una drammatica crisi economica e sociale, sono necessarie scelte radicali e coraggiose, anche in Toscana”.