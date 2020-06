Vendita Gesam Gas e Luce, Minniti (Lega) presenta un esposto alla Corte dei Conti

Vendita di Gesam Gas e Luce, il capogruppo della Lega, Giovanni Minniti, presenta un esposto alla Corte dei Conti “per segnalare presunte irregolarità nella destinazione dei proventi derivanti dalla cessione delle quote delle quote di partecipazione del Comune di Lucca”.

“Con interrogazione protocollata il 14 maggio – afferma Minniti – ho chiesto al sindaco di Lucca di riferire in merito alla contabilizzazione dei proventi derivanti dalla cessione delle quote della prefata società già facente capo a Gesam Spa (ora Gesam Reti Spa) a sua volta controllata da Lucca Holding Spa e quindi dal Comune di Lucca. Con nota del 9 di giugno il sindaco di Lucca ha affermato che la cessione delle quote di Gesam Gas e Luce ha generato componenti positivi per l’importo di quasi 15,4 milioni che hanno concorso alla formazione di utili per la controllante Gesam Reti a loro volta confluiti in Lucca Holding Spa. Ad avviso del sindaco la quota di dividendo derivante dalla cessione di quote assegnata a Lucca Holding Spa ammonta a circa 8 milioni“.

“Nel bilancio del Comune – prosegue Minniti – è stato iscritto l’importo di oltre 5,3 milioni così come derivante dal disinvestimento patrimoniale di cui 600mila destinati a copertura della spesa corrente. A mio parere la destinazione dell’importo di 600mila euro a copertura della spesa corrente viola la norma di legge in base alla quale i proventi da disinvestimenti di natura patrimoniale devono essere utilizzati a copertura di debiti fuori bilancio e per spese in conto capitale e quindi ad investimenti”.

“Su questo punto – conclude Minniti – i magistrati contabili saranno chiamati a fare chiarezza considerato anche che l’importo residuo sarà utilizzato in occasione dei prossimi assestamenti di bilancio che, auspico, possano avvenire secondo le finalità previste dalla legge”,