Viareggio, Barbara Paci rompe gli indugi e si candida a sindaco con una coalizione di liste civiche

Barbara Paci ufficialmente candidata al ruolo di sindaco per una coalizione di liste civiche di centrodestra. Al momento a sostenersa ci sono le liste Barbara Paci sindaco per Viareggio e Torre del Lago Puccini, Per la nostra terra – Partite Iva (rappresentata da Roberto Tedeschi e Carmelo Donzella) e Civica.Mente lista civica per Viareggio e Torre del Lago (rappresentata la Luigi Troiso).

“La nostra proposta di civicità – questa la presentazione – intende ricollocare i cittadini ed i loro bisogni al centro degli interessi e delle priorità di chi programma e amministra la città stessa. Intendiamo sviluppare la capacità di ascolto ed attenzione verso i problemi reali e prioritari del territorio, affrontandoli con competenza ed esperienza senza rinunciare all’approccio umano, in virtù di un rinnovato valore morale ed etico. Ridonare alla città di Viareggio la sua vera e innata vocazione: fare impresa con il turismo, affrontato nelle sue infinite declinazioni dalla destagionalizzazione, alla cantieristica, dall’impresa balneare ed alberghiera, agli eventi culturali ed artistici di respiro internazionale, con strumenti innovativi, competenze aggiornate e partnership trasversali”.

“Vogliamo riconsiderare la città – ha detto Paci – come policentrica, priva del concetto di periferia, dove ogni quartiere possiede certamente criticità ma anche potenzialità e valori da sviluppare, far crescere, con ambizioni attrattive, attraverso la formulazione di un piano urbanistico che saprà coniugare e rispondere alle necessità produttive, di vivibilità e salvaguardia dell’ambiente, che sono proprie di città concepite per l’era moderna, senza perdere le proprie radici. Siamo consci del periodo di difficoltà nel quale siamo personalmente coinvolti come imprese, imprenditori, lavoratori e cittadini e siamo convinti che lo snellimento dei processi burocratici e la realizzazione nel brevissimo periodo di progetti per una immediata rivitalizzazione dell’economia della città, che ora si muove solo per inerzia, siano obiettivi prioritari. Progetti e attività per rilanciare l’economia di Viareggio finanziati con i fondi dell’amministrazione locale, del governo centrale e con la partecipazione a bandi per finanziamenti europei. I ritardi sin qui accumulati in attesa di quello che accadrà non hanno più una logica. Dobbiamo agire e l’ente si assumerà la responsabilità di aggregare, coordinare ed indirizzare tutti i settori della città verso l’unico obiettivo di rilancio economico che è alla base del benessere e della sicurezza dei cittadini“.

“Le liste civiche che oggi dichiarano di identificarsi nel candidato a sindaco Barbara Paci – dice la nota di presentazione – pur riconoscendo l’importanza pregiudiziale del connotato della civicità che Barbara Paci rappresenta a pieno e che ci auguriamo possa allargarsi ancora, si dichiarano altrettanto disponibili a ricevere il sostegno ed a stringere alleanza con quelle forze politiche che in consiglio comunale, ma anche fuori dal consiglio comunale, hanno saputo rappresentare unitariamente un’alternativa netta, chiara ed omogenea all’amministrazione uscente, tanto nei contenuti quanto nel metodo, accettando di costruire un percorso comune con tutti coloro che, sin dal primo momento ma anche in corso d’opera, hanno maturato un giudizio negativo riguardo l’amministrazione uscente, presentando, tutti insieme, alla città un progetto amministrativo e programmatico alternativo che si contraddistingua per la vicinanza dell’ente locale e di tutte le sue articolazioni ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, mai trattate con tanta distanza e freddezza come in questi ultimi cinque anni”.