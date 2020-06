Sciopero Cup, Montemagni: “Chiarezza su nuova gestione”

Cup, servono risposte. Così Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale interviene sullo sciopero.

“Quando scatta uno sciopero – afferma – solitamente vi sono delle chiare motivazioni di fondo. Ci pare, ad esempio che vi sia, ad oggi, una certa e preoccupante indeterminatezza riguardo al prossimo futuro dei lavoratori che operano nel Cup, operativo nella provincia di Lucca. Il cambio del gestore di questo importante servizio avverrà fra pochi giorni e tale cambiamento potrebbe, purtroppo, non essere così indolore per i dipendenti che lamentano forti perplessità al riguardo, specialmente per quanto concerne il mantenimento dell’attuale organico”.

“Insomma – conclude la rappresentante della Lega – è doveroso che l’Asl Toscana Nord-Ovest sveli velocemente e chiaramente quali siano le sue intenzioni in merito; ad ogni modo, redigeremo un’interrogazione sulla questione”.