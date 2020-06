Ceccardi, primo appuntamento a Lucca da candidata ufficiale

Primo appuntamento a Lucca da candidata ufficiale per la Regione per Susanna Ceccardi.

“Susanna Ceccardi – dice il commissario Andrea Recaldin – candidato alla presidenza della nostra regione per il centrodestra, tornerà in provincia di Lucca domani pomeriggio. L’appuntamento è nella suggestiva piazza dell’Anfiteatro a Lucca, al bar Da Gherardo, per un aperitivo con simpatizzanti e sostenitori previsto per le 18,30″.

“Dopo la cena con Salvini lo scorso lunedì a Torre del Lago – prosegue Recaldin – che ha dato il via alla campagna elettorale, ancora una volta Susanna Ceccardi fa tappa nella nostra provincia. Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento, il primo dei tanti, di una lunga ed impegnativa campagna che vedrà sicuramente la nostra provincia tra i protagonisti. Il nostro territorio racchiude importanti eccellenze per quanto riguarda il settore economico produttivo, culturale e turistico”.

“Il rilancio della Toscana passa quindi anche da qua – spiega – ed è fondamentale mettere a sistema tutte queste importanti particolarità grazie anche ad una visione complessiva e d’insieme che fino ad ora la sinistra al governo non ha mai avuto”.