Riduzione delle cattedre in Toscana, Fdi presenta una petizione alla ministra Azzolina

A presentare una petizione popolare per bloccare la riduzione delle 118 cattedre attualmente in progetto per la Regione Toscana sono Michela Senesi, responsabile del dipartimento regionale toscano Istruzione con delega alla scuola di Fratelli d’Italia e i coordinatori dei dipartimenti tematici regionali, Gianni Martinucci e Marina Staccioli: “In vista della futura quanto auspicata ripresa scolastica, presentiamo alla ministra della Pubblica Istruzione Azzolina una petizione popolare per bloccare la riduzione delle 118 cattedre attualmente in progetto per la Regione Toscana. Riteniamo fondamentale poter garantire la qualità dell’istruzione, l’integrazione e la crescita umana e culturale di tutti i nostri studenti“, dichiarano.

“A questo scopo, si rende sempre più necessario ridurre il rapporto fra il numero degli alunni e quello dei docenti, considerando anche il rischio sanitario relativo al Covid-19. Pertanto – concludono – sottoponiamo alla ministra questa richiesta, orientata ad aumentare, in maniera adeguata, il numero delle cattedre o comunque di non procedere ad una loro diminuzione così da garantire realmente la qualità delle attività scolastiche e senza esporre alunni e docenti al pericolo epidemiologico”.