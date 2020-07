Gabbiani in città, Barsanti in Consiglio: “Il Comune è stato negligente”

Il consigliere di opposizione Fabio Barsanti, durante il Consiglio di ieri (30 giugno), ha sollevato nuovamente il problema dei gabbiani in centro storico e nella periferia, chiedendo all’amministrazione di intervenire per risolvere il problema. Barsanti accusa il Comune di non aver fatto quanto avrebbe dovuto e protocollerà un’interrogazione.

“Che il centro e la periferia di Lucca siano invasi dai gabbiani non è una novità – dichiara Fabio Barsanti – ma se il Comune abbia fatto tutto ciò che è nelle sue possibilità lo verificherò attraverso gli atti e un’interrogazione. Di questo problema se ne parla da almeno sei o sette anni, senza aver mai trovato una soluzione. Eppure proposte e indicazioni ve ne sono state, come quelle del dottor Pagani, ex responsabile di medicina veterinaria dell’Asl 2 oggi in pensione, che ieri ha dichiarato come nel 2012 sarebbe stato possibile intervenire, ma non lo si è fatto”.

“In base all’analisi del medico – prosegue Barsanti – risulta evidente come l’amministrazione Tambellini abbia avuto tutto il tempo per risolvere la cosa, sin dal suo primo anno di mandato. Il risultato di tale negligenza lo scontano oggi i cittadini, esposti a problemi di sicurezza, di igiene e acustici, visto che in centro storico il riposo é divenuto sempre più difficile. A parte qualche sporadica dichiarazione, sembra proprio che il problema non si sia mai voluto affrontare seriamente. Evidentemente il sindaco e l’assessore a Raspini, anziché ascoltare le indicazioni dell’Asl, hanno sottovalutato il problema”.

“Per questo ho sollevato la vicenda in Consiglio e interpellerò gli organi competenti, compresa la Asl, per fornire tutti gli atti che dimostrino cosa è stato fatto per risolvere questo problema – conclude il consigliere di opposizione – e, anche se probabilmente potrebbe essere tardi, chiederò il massimo impegno alla Giunta per evitare che questo disagio continui a non essere risolto“.