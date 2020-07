Panchieri (Pd): “Covid, ora serve un piano di investimenti sanitari”

“La splendida foto che ritrae medici ed infermieri del S.Luca che comunicano con cartelli l’avvenuta chiusura del reparto di terapia intensiva covid19 apre il cuore alla speranza”. Lo afferma Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd di Lucca.

“Testimonia – prosegue – la fine di una fase drammatica, durante la quale il personale sanitario ha dato una grandissima prova di sé sul piano professionale e umano. I ringraziamenti sono, ovviamente, doverosi, ma la foto ci consegna un obbligo morale e politico; è come se ci dicesse: noi ce l’abbiamo messa tutta, ma fate in modo che possiamo essere ancora più pronti se dovesse accadere di nuovo. La politica ha il compito di stanziare risorse per ammodernare il sistema sanitario a cominciare dal potenziamento della medicina del territorio, così preziosa nella fase di prevenzione dei fenomeni epidemici. Perciò bando alle chiacchiere ed alle cretinate del fronte sovranista variamente coniugato”.

“L’Unione Europea – aggiunge – mette a disposizione una linea di credito di 37 miliardi di euro senza interessi per interventi radicali di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale. Sarebbe politicamente criminale non aderire per dare spazio all’ideologia fasulla della Destra italiana e del variopinto mondo pentastellato. E’ il momento delle persone serie e delle scelte serie per il bene dell’Italia. Alla Toscana spetterebbero quasi 3 miliardi di euro, centinaia di milioni al sistema sanitario della nostra Provincia. Le Istituzioni Locali diano un segnale politico. Comincino i Gruppi Consiliari della Maggioranza al Comune di Lucca approvando subito un ordine del giorno che chieda al Governo la predisposizione di un piano sanitario rinnovato e la richiesta del finanziamento europeo dei 37 miliardi immediatamente disponibili. Vedremo in Consiglio comunale chi, per puro ideologismo preconcetto ed infantilismo politico, si opporrà”.