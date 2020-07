Scuola, Vizzini (Misto): “La diddattica a distanza è una sfida persa”

“La didattica a distanza è una sfida persa basata solo su buone intenzioni e scarsa cultura“. Così l’onorevole Gloria Vizzini del gruppo misto e membro della commissione affari sociali commenta l’esperienza della dad, al centro del dibattito sul futuro della scuola.

“Pochi minuti fa la ministra Azzolina in audizione in senato ha affermato che ‘la configurazione concettuale e concreta dell’attività a distanza ha rappresentato e rappresenta una sfida’ – spiega Vizzini -. Quello che non è chiaro è per chi e, soprattutto, quali sono stati gli esiti di questa sfida. Perché se consideriamo le difficoltà di connessione, la scarsa attenzione degli studenti, la quasi totale impossibilità di valutarli oggettivamente sulla loro preparazione, sono tutti elementi che fanno pensare ad una sconfitta”.

“Infatti, riprendendo le linee guida ministeriali e le varie ordinanze sulla dad, le valutazioni degli studenti dovevano tener conto di queste difficoltà e della buona volontà dei ragazzi. Certo, con le buone intenzioni si può fare molto ma davvero la scuola che vogliamo nel futuro è una scuola basata su buoni propositi ma con basi culturali così poco solide? La dad è stata una misura emergenziale e tale deve rimanere anche in futuro – conclude Vizzini -. E’ impossibile anche solo immaginare una scuola dove non ci siano relazioni e rapporti umani. Questa è luogo di incontro e confronto; la figura dell’insegnante è di stimolo e supporto a far sempre meglio, elementi che non possono essere tralasciati e che contribuiscono alla formazione dello studente”.