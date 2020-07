Brunello Consorti candidato sindaco per Viareggio Civica

Brunello Consorti candiato sindaco per Viareggio Civica, associazione politica culturale, sorta “dalla volontà di un gruppo consistente di viareggini, stanchi di questa amministrazione autoreferenziale e non trasparente”.

L’associazione ha dato vita ad una lista civica che si colloca nell’area del centrodestra, della quale condivide pienamente i valori, pur mantenendo la sua identità civica e la sua indipendenza dalla politica.

“L’associazione – spiegano i promotori – guarda in modo preferenziale alle tante associazioni, culturali, sportive e dello spettacolo, senza dimenticare il mondo cattolico e quello della solidarietà civica”.

Brunello Consorti

Viareggio Civica ha espresso una lista civica che presenta come candidato a sindaco del Comune di Viareggio, l’ingegner Brunello Consorti, ed ha “un programma e proposte concrete che provengono direttamente dalla comunità dopo un trasparente processo di ascolto e partecipazione”.

I punti prioritari del programma individuano una città polifunzionale con una moltitudine di tematiche legate a Torre del Lago-sicurezza-cultura-recupero, decoro e valorizzazione urbana-polo fieristico diffuso-commercio & turismo-nautica e porto-colture protette & floricoltura-scuola-sociale-sport-ambiente.

Il candidato sindaco di Viareggio Civica è l’espressione genuina del civismo cittadino.

L’ingegner Brunello Consorti (viareggino doc), è nato in darsena in via Coppino ed ha sempre abitato e lavorato in città. E’ un professionista stimato ed apprezzato che ha nella sua lunga carriera professionale ha assunto ruoli di prestigio confrontandosi, anche, a livello internazionale. La sua approfondita conoscenza della nostra comunità, delle sue esigenze e specificità, lo ha portato ad approfondire le tematiche tecniche ed amministrative tipiche della gestione pubblica.

“E’ iniziato un percorso che lo porterà a confrontarsi con gli altri candidati alle prossime elezioni amministrative – si spiega in una nota -. Viareggio Civica nei prossimi giorni organizzerà in tutta la città i gazebi d’ascolto, per raccogliere direttamente dai cittadini le preoccupazioni ed i disagi recati da questa amministrazione uscente ed alle altre che l’hanno preceduta”.