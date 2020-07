Santini (Lega): “Stop a tassa di soggiorno a Viareggio è spot elettorale”

Stop alla tassa di soggiorno fino a dicembre a Viareggio, interviene il consigliere della Lega, Alessandro Santini,.

“Il sindaco – dice – fa campagna elettorale a suon di annunci. “Vi tolgo la tassa di soggiorno”, ma solo da agosto a dicembre. Giusto per il periodo delle elezioni. Ma se realmente era intenzionato, perché non la toglie subito, ora, oggi? Furbo: ci dò lo zuccherino”.

“Ma davvero credi – dice – che i tuoi cittadini non comprendano che lo fai solo per le elezioni? Questo annuncio “puzza” di campagna elettorale lontano un miglio, sa di spot politico come tutte le asfaltature in puro stile “prima Repubblica”, proprio come facevano quei sindaci che si davano da fare e di corsa a pochi giorni dal voto. Potevi farlo prima, potresti farlo oggi: eppure la tassa di soggiorno la togli ad agosto. Toglierla solo per un mese effettivamente sarebbe stata troppo sporca e allora la togli fino a dicembre, ma poi la rimetteresti subito. Ma te lo impediremo: ti mandiamo a casa prima. Biglietto di via datato 21 settembre“.