Educatore offeso, solidarietà anche dall’Italia dei Valori di Lucca

Solidarietà all’educatore Marco Dianda anche dall’Italia dei Valori della provincia di Lucca.

“I lavoratori – dice il coordinatore provinciale Domenico Capezzoli – devono essere giudicati per quello che fanno a livello professionale, e non per orientamento sessuale. Riteniamo che episodi del genere non debbano accadere. A Marco Dianda va la nostra piena solidarietà”.

“Concordo – conclude Capezzoli – con Michele Massari della funzione pubblica Cgil di Lucca: dobbiamo porre senza se senza ma, più attenzione sui problemi dei lavoratori in appalto, che molto spesso non hanno la forza di denunciare questi fatti”.