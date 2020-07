L’ex sindaco Fazzi alla sorella candidata in pectore con il Pd: “Hai il mio sostegno”

Francesca Fazzi candidata in pectore per le regionali con l’ala sinistra del Pd. Uno dei primi plausi, fuori dal partito, arriva dal… fratello.

Pietro Fazzi, sindaco di Lucca per un mandato e tre quarti, non ha dubbi. Sosterrà la sorella nella nuova avventura politica, seppur in una casa diversa da quella che ha contraddistinto la sua carriera politica (ha guidato giunta di centrodestra).

“Cara Francesca – scrive sui social proprio nelle ore in cui arriva la presentazione ufficiale – voglio che tu sappia che, anche in questo tuo nuovo impegno pubblico, hai la mia incondizionata vicinanza, la mia piena stima professionale e il mio convinto sostegno politico a partire dalla scelta di offrire la tua esperienza di donna, di cittadina e di imprenditrice in difesa dei valori fondanti della nostra comunità, per promuoverne le risorse e sostenerne la crescita”.

Un endorsement che potrebbe senza dubbio sparigliare qualche equilibrio e spostare qualche voto. La battaglia alle preferenze è soltanto agli inizi.