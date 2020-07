Un nome a sopresa per le regionali per l’area zingarettiana del Partito Democratico. È quello di Francesca Fazzi, della casa editrice Maria Pacini Fazzi, sorella dell’ex sindaco di Lucca, Pietro.

La sua proposta di inserimento in lista per le prossime consultazioni è arrivata ufficialmente questa mattina in una presentazione che si è tenuta da Giulio in Pelleria.

59 anni, Francesca Fazzi incassa il sostegno dell’area vicina al segretario nazionale del partito, Nicola Zingaretti. Ad esprimere parole di sostegno sono il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, di Altopascio Sara D’Ambrosio, di San Romano Garfagnana, l’onorevole Raffaella Mariani, il presidente del consiglio comunale di Lucca, Francesco Battistini e il capogruppo Pd in Consiglio, Renato Bonturi.



“Non ho mai avuto tessere di partito – ha detto – non sono mai stata però ferma alla finestra a guardare. Mettersi in gioco per mettersi a disposizione, ci sono momenti in cui farlo è un dovere civile e morale. Aver detto di sì per me significa questo”.

Francesca Fazzi è nata nel 1961, è laureata in lettere con il massimo dei voti e con lode all’università di Pisa con una tesi sul teatro del Rinascimento. Editrice, la sua attività inizia nella casa editrice Maria Pacini Fazzi, fondata dalla madre Maria alla fine degli anni Sessanta fin dai tempi dell’università. Ci lavora stabilmente dal 1988 ed attualmente ne è socia. Ha maturato esperienze professionali di spessore nel campo dell’edizione e della promozione e direzione editoriale.

