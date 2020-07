“Sulle mura mascherine abbandonate ovunque”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli a seguito di un sopralluogo.

Martinelli punta il dito sul decoro e sull’ambiente e torna a chiedere all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti più incisivi. “È necessario che siano inasprire le multe a chi sporca ed insulta Lucca. A fronte di pochi incivili non ci può rimettere una intera città che invece è conosciuta nel mondo come un gioiello. Serve una linea dura per contrastare e prevenire sul nostro territorio un fenomeno che mette a rischio il decoro e l’ambiente, ma anche la salute“.

Foto 3 di 3





“Altrimenti – conclude Martinelli – le mascherine abbandonate rischiano di diventare un vero e proprio problema ecologico andando a creare un’emergenza nell’emergenza. Serve rispetto per l’ambiente in cui viviamo”.