Ceccardi fa il pieno a Viareggio. Domani con Salvini a Forte dei Marmi

Susanna Ceccardi e Matteo Salvini a Forte dei Marmi: ancora una volta il leader della Lega torna in Versilia per sostenere il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Toscana, Susanna Ceccardi. Prosegue a ritmi serrati e con il vento a favore, visti gli ultimi sondaggi, la campagna elettorale della coalizione di centrodestra.

“Unità, compattezza, visione d’insieme, senso di squadra: mai come oggi siamo così vicini a quella che potrebbe essere una vittoria storica dopo il predominino di oltre mezzo secolo di sinistra al governo della regione. Susanna Ceccardi – dichiara il commissario della provincia di Lucca Andrea Recaldin – è la persona giusta al momento giusto per guidare questa impresa, difficile senza ombra di dubbio, ma non più impossibile”.

“Al fianco della candidata domani (6 luglio) alle 18,30 al Caffè Roma a Forte dei Marmi – prosegue Recaldin – anche il nostro segretario, Matteo Salvini. Da sempre vicino alla Versilia e alla provincia di Lucca, è per noi un grande onore poterlo ospitare ancora sul nostro territorio: la Lega ha dimostrato da sempre vicinanza alle attività legate al settore turistico e ricettivo. Siamo interlocutori credibili e concreti per balneari, albergatori e ristoratori, ora più che mai in questo momento di crisi sanitaria ed economica”.

“Per queste famiglie, per le imprese ed i cittadini, rappresentiamo la forza del cambiamento – conclude Recaldin – Ci aspettano tre mesi intensi di campagna elettorale per trasformare questa speranza in realtà e progettare finalmente insieme una nuova Toscana”.

Intanto questa mattina la candidata governatrice ha incontrato simpatizzanti e sostenitori della coalizione (presenti Lega e Fratelli d’Italia) in piazza Campioni a Viareggio. Un breve comizio e la classica foto di gruppo ha rinsaldato ufficialmente le fila per questi tre mesi di campagna elettorale che vedranno spesso la candidata in provincia di Lucca.