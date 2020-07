Elezioni comunali Viareggio, Zucconi (FdI) sostiene Barbara Paci: “Ora possiamo vincere”

Fratelli d’Italia appoggia la candidata Barbara Paci per le elezioni comunali di Viareggio.

“Una settimana fa ho cominciato ad occuparmi dell’alleanza nel centrodestra per le prossime elezioni comunali a Viareggio, trovando tre candidati e molta confusione“, ricorda l’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia).

“Ho risolto i problemi – dice – convincendo i miei di Fratelli d’Italia a ritirare la nostra candidatura e Brunello Consorti a fare altrettanto, affiancando Barbara Paci come vicesindaco in questa impegnativa campagna elettorale. Ora possiamo vincere, tutto il resto è noia”.

“Gli spifferi, le bizze, i pettegolezzi in malafede – conclude – non mi interessano: andare tutti uniti per Viareggio e vincere le elezioni invece sì“.