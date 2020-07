Sostegno alla candidatura Del Ghingaro, il Pd nazionale dà il via libera

Accordo con il Pd, è cosa fatta. Il via libera al “matrimonio” con Giorgio Del Ghingaro è arrivato dai vertici nazionali del partito. Oggi (9 luglio) infatti si è tenuto un incontro a Roma tra il commissario del Pd di Viareggio Alessandro Franchi e Nicola Oddati della segreteria nazionale del partito, con un gruppo di iscritti di Viareggio contrari alla scelta di sostenere Giorgio Del Ghingaro come candidato sindaco.

“Il partito nazionale sostiene e ritiene giusta la scelta di appoggiare a Viareggio il sindaco uscente Del Ghingaro – spiegano Oddati e Franchi al termine dell’incontro -, viste le convergenze programmatiche riscontrate e la prospettiva per il Pd di tornare protagonista nel governo della città. Una candidatura diversa sarebbe stata incomprensibile. Facciamo appello a tutti gli iscritti affinché diano una mano alla lista del Pd che sarà varata a sostegno di Del Ghingaro. Chi però nel Pd locale sostenesse scelte diverse si porrebbe fuori dal partito, trasgredendone le regole, perché in una comunità di iscritti é richiesta lealtà verso le decisioni prese anche quando non condivise”.