No al pirogassificatore, Marcucci: “Ora si pensi ad un progetto ambientalmente sostenibile”

La conferenza dei servizi della Regione Toscana ha espresso parere negativo al progetto del pirogassificatore Kme a Fornaci di Barga. Dopo la soddisfazione del sindaco Campani, interviene anche il senatore Andrea Marcucci.

“Ho sempre pensato che il progetto della Kme fosse avventato, e con elementi di preoccupazione per la salute dei citttadini e per il paesaggio. Va dato atto alla tenacia di un’intera comunità – sottolinea Marcucci – e dei suoi sindaci passati e presenti. Ora ci sono tutte le condizioni per pensare al futuro con un progetto ambientalmente sostenibile”.